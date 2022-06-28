Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu

Avcılar'da genç bir kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alan genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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  • 28.06.2022 23:54
  • Güncelleme: 29.06.2022 14:31
Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Avcılar’da genç bir kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alan genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 2’nci katında annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen genç kadın henüz bilinmeyen nedenle evinde ölü bulundu. Kendisinden iki gündür haber alınamayan genç kadını merak eden teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde çalışma başlattı. Ekipler elde ettikleri bazı delilleri incelemek üzere Emniyet’e götürdü.

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Acı haberi duyan yakınları gözyaşlarını tutamadı

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının yanından hiç ayırmadığı öğrenilen evcil hayvanı da bina dışına alındı. Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İHA

Editör
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