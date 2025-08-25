Avcılar'da genç kız sevgilisi tarafından darbedildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, iki sevgili bilinmeyen bir nedenle sokak ortasına tartışmaya başladı. Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan adam, kızı darbetti. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Avcılar'da genç kız sevgilisi tarafından darbedildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İddiaya göre, Avcılar Sahil’de iki sevgili, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız "bırak" diye bağırınca erkek kıza tokat atmaya başladı. Yanlarında bulunan iki kişi, adamı güçlükle sakinleştirdi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.