Avcılar'da genç kız sevgilisi tarafından darbedildi

İddiaya göre, Avcılar Sahil’de iki sevgili, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız "bırak" diye bağırınca erkek kıza tokat atmaya başladı. Yanlarında bulunan iki kişi, adamı güçlükle sakinleştirdi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.