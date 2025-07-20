Avcılar'da gittiği olay yerinde yaralanan polise Emniyet Müdürü Yıldız'dan ziyaret

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelinin camı kırarak polisten kaçmaya çalıştığı sırada gözüne cam parçaları isabet eden ve hastaneye kaldırılan polis memuru, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından ziyaret edildi.

Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G.80’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında bir şüpheli bıçakla saldırdığı 2 kişiyi yaralamıştı. Bıçakla yaralanan vatandaşlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, bıçaklı saldırganın evini tespit eden polis ekipleri, şahsı gözaltına almak için evine gitmişti.

Kaçmaya çalışırken kırılan cam 2 polisin gözüne isabet etmişti

Ekiplerin eve geldiği sırada polise mukavemet gösteren öfkeli şahıs, kaçmaya çalışırken cam kırmış, kırılan cam parçaları, kapının önünde duran 2 polisin gözüne isabet etmiş, gözünden yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan bir memurun görme yetisini kaybetme riski olduğu öğrenilmişti. Kaçmaya çalışan şahıs ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaralı polisi ziyaret etti

Polis memurunun görme yetisini kaybetme riskinin bulunduğu olay sonrası, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı polis Cem Gönültaş’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldız, ziyarete ilişkin yaptığı X paylaşımında, "Avcılar’da yaşanan bir kavga olayına müdahale ederken yaralanan mesai arkadaşımız, kahraman polis memurumuz Cenk Gönültaş’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.