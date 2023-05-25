Avcılar'da ıhlamur ağacı araçların üzerine devrildi, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu

Avcılar’da bir kaldırımdaki ıhlamur ağacı 3 aracın üzerine devrildi. Ağacın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olaydan dakikalar önce ağacın altından vatandaşların geçtiği görüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Türkmen Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdaki ıhlamur ağacı kendiliğinden sokakta park halinde olan üç araç ile 1 bisikletin üzerine düştü. Büyük bir gürültü ile sokağa fırlayan esnaf, ağacın devrildiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Avcılar Belediyesi ekipleri sevk edildi. Polis güvenliği sağlarken, belediye ekipleri ise ağacı parçalara bölerek kaldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda ve bisiklette maddi hasar meydana geldi. Öte yandan ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, ağaç devrilmeden dakikalar öncesinde insanların altından geçtiği görülüyor.

“Çok büyük bir ses geldi"

Büyük bir gürültü ile dışarı çıktığını anlatan Mehmet Birgün, “Çok büyük bir ses geldi, deprem oldu sandım. Sonradan çıktık baktık ağaç devrilmiş. Yaralı falan yoktu” dedi.