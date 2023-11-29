Avcılar'da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

Avcılar’da yoğun sağanak sebebiyle iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak’ta meydana geldi. Sağanak yağışın etkisi ile iki binanın arasındaki bir istinat duvarında çökme yaşandı. Duvar 6 katlı binanın en alt katındaki boşluğa yıkılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine sokağa tedbir amaçlı itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yıkılan binanın alanı zabıta ekiplerince şerit ile kapatıldı. Polis ve belediye ekipleri konu ile ilgili inceleme yaparken binada maddi hasar oluştu.