Avcılar'da kıraathanede oturan şahsa silahlı saldırı

Avcılar Firuzköy’de bulunan kıraathanede oturan şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından ve kasıklarından yaralanan şahıs, çevredekilerin yardımıyla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Saldırganın silahını ateşlemeden dakikalar öncesi kahvenin önüne doğru yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Olay, 22 Temmuz Salı akşamı Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Çavuş Caddesi üzerinde bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin bahçesinde oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Yaya olarak gelen silahlı saldırgan, kahvede oturan şahsı hedef alarak defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi, ikisi ayağından biri kasıklarından olmak üzere 3 yerinden vuruldu. Yaralanan kişiye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken silahlı saldırganın yürüyerek rahat tavırlarla kahvenin önüne geldiği o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, akşam saatlerinde saldırıdan önce kahvenin önüne doğru yavaş ve rahat adımlarla yürüyen saldırganın o anları yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan o anlarla ilgili olarak çevrede esnaflık yapan Ayhan Mutlu, "Aşağı taraftan yürüyerek geliyor. Geldikten sonra burada oturan gence 3 el ateş etti. Sebebini bilmiyoruz. Ben o sırada evdeydim. Bana dükkanın tarandığını söylediler bende fırladım geldim. Buraya gelince burada oturan gence 3 metreden ateş ettiğini öğrendim. Daha sonra yolun karşısına geçip kaçarken 4’ncü mermiyi de oradan atıyor. Çocuğun durumu buradan giderken iyiymiş. İkisi ayağına denk geliyor birisi kasıklarına denk geliyor. Anında hastaneye kaldırmış komşularımız" dedi.