Avcılar'da klasik araçlar ve belediye araçlarıyla cumhuriyet korteji yapıldı

Avcılar Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle klasik araçlar ve belediyeye ait hizmet araçlarının katıldığı konvoy düzenlendi.

Avcılar Belediyesince Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde klasik araçların ve belediye hizmet araçlarının katılımıyla konvoy düzenlendi. Saat 14.00’da Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nden yola çıkan 100 araçlık konvoy yaklaşık 20 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde son buldu.

“Artık bu bir Cumhuriyet klasiği oldu”

Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Cumhuriyet, aslında güçlenme, ülkemizin güçlenmesi belediyemizin güçlenmesidir. Belediyemizin öz kaynaklarıyla elde ettiği kendi malı, Avcılar halkının malları araçlarla bir konvoy gerçekleştiriyoruz. Araçlarımız kırmızı beyaz bayraklarımızla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün fotoğraflarıyla bezendiler ve Avcılarımızı gezeceğiz. Klasik otomobiller var, artık bu bir Cumhuriyet klasiği oldu. Dolayısıyla biz de Avcılarlı hemşerilerimle klasik otomobillerle ve belediyemizin Avcılarımızın belediyemize kazandırdığı araçlarla kendimizi farklı bir şekilde dolanacağız. Çünkü bu araçlar her gün Avcılar’da dolanıyorlar ama bugün bayraklarla bezendiler, Atatürk’ümüzün resimleriyle bezendiler ve bugünde farklı bir şekilde gezecekler. Bir gösteri yapacağız" dedi.