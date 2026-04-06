Avcılar'da komşuların yumruklu sopalı kavgası
İstanbul'un Avcılar ilçesinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle yumruklu sopalı kavga çıktı. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar ilçesi Yeşilkent G 115 Sokak’ta dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklarken, bir kişi eline aldığı sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.