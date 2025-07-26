Avcılar'da korkutan çatı yangını

Avcılar’da bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er Kürşat Keklik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının nedeni ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan paniğe neden olan yangın dron ile havadan görüntülendi.