Avcılar'da metruk binada yangın: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da metruk binada yangın: 2 ölü, 2 yaralı
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak’ta 6 katlı metruk bir binanın alt katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri içeride bulunan kişileri dışarı çıkardı. Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği 2’sinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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