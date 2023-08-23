Avcılar'da otelde doktor cinayeti

İstanbul Avcılar’da iddiaya göre bir otel odasında yabancı uyruklu kadınla birlikteyken odaya sonradan çıkan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan Op. Dr. İbrahim Karahan hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şahsın kaçtığı kiralık arabanın plakasını tespit eden polis, konum takip sistemi üzerinden aracı Ataköy’de bularak şüpheliyi ve kadını silahla birlikte yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre bir otel odasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadınla kalan Op. Dr. İbrahim Karahan’ın odasına kadının tanıdığı olduğu söylenilen A.A.K. isimli bir şahıs çıktı. Doktor ve şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma, bir anda kavgaya dönüşünce şüpheli şahıs, yanında getirdiği silahı doktora ateşledi. Şüpheli şahıs, kiralık aracıyla odada bulunan D.B. isimli yabancı uyruklu kadını da alarak olay yerinden kaçtı.

Polis konumu takip ederek yakaladı

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktor Karahan’ı hastaneye kaldırdı. Karahan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis şüpheli A.A.K.’nın kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğu anlaşılınca konum takip sistemi üzerinden takip edildi. Konumu Bakırköy Ataköy’de bulan polis, şüpheli A.A.K.’yı ve kadın D.D.’yi gözaltına aldı. Şahısın olayda kullandığı değerlendirilen silah ise araç içerisinde bulundu.

Polisin konuyla ilgili incelemeleri devam ederken Doktor Karahan’ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.