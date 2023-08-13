Avcılar'da serada çıkan yangın paniğe neden oldu

Avcılar’da sera olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Yangın park halindeki minibüse de sıçrarken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Göl Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan seranın bahçesindeki tahta parçalarının olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle park halinde bulunan bir minibüse sıçradı. Yükselen alevler nedeniyle elektrik kablolarında da kopma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, alevlerin sıçradığı minibüs kullanılamaz hale geldi.