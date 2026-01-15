Avcılar'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Avcılar’da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev Alev yanan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avcılar’da seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.