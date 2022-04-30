Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Avcılar Firüzköy Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçen 2 kadına, kırmızı ışıkta süratle gelen bir otomobil çarptı. Yolun kenarına savrulan kadınlardan biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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  • 30.04.2022 00:53
  • Güncelleme: 30.04.2022 01:47
Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Avcılar Firüzköy Bulvarı’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçen 2 kadına, kırmızı ışıkta süratle gelen bir otomobil çarptı. Yolun kenarına savrulan kadınlardan biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Firüzköy Bulvarı-Esenyurt istikameti Avcılar Firüzköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine gelen 2 kadın, kendilerine yeşil ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı. O sırada, araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle gelen 34 BIG 788 plakalı otomobil, kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Şura K. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen diğer kadın ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis, kazadan dolayı güvenlik şeridi çekerek trafik akışını tek şeritten sağladı.

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Öte yandan polis, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

‘Taksici, kaza yapan aracın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi’

Kazanın görgü şahidi Cihan Büke, “Ben şirkete geldikten yaklaşık 1 dakika sonra arkamdan bir ses geldi. 2 genç kızımıza ilerideki beyaz araç çarptı. İçinde 3 şahıs vardı. Taksici vardı görgü şahidi. Polis zaten anında müdahale etti. Aracı aldı onlardan. Taksici, kaza yapan aracın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Olay yerine hanımefendinin biri vefat etmişti. Diğerini ise yolun kenarına fırlattı. Bayram üstü çok kötü bir görüntüydü” dedi.

İHA

SHA Editör
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