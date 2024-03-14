Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çaptı

Avcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak savrulan adam hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü göz altına alındı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik görevlisi iftar öncesi evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada seyir halindeki otomobil sürücüsü, yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak takla atan adam yere düştü. Olayı gören esnaf koşarak olay yerine giderken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı. Otomobil sürücüsü ekiplerce karakola götürülürken, yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Suat Avcı, “Olay akşam iftar saatlerinde oldu. Yağmur yağdığı sırada cadde üzerinde elinde şemsiyesi ile amca tam geçerken bir anda ses duydum. Olay yerine baktığımda amcanın havaya kalkmasını gördüm. Diğer esnaf arkadaşlarla beraber koşarak yanına gittik. Olay yerine sağlık ekiplerini çağırdık. Polis ekipleri de geldi. Amca ambulansa bindirildi. Çarpan kişi de kaza sonrası yanımızdaydı ve tedirgindi. Allahtan çarpan kişi yavaştı. Çok hızlı olsaydı durum farklı olurdu” dedi.