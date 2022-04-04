Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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  • 04.04.2022 21:50
  • Güncelleme: 04.04.2022 22:58
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul merkezli 5 ilde ’İhaleye fesat karıştırma’ ve ’Resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütlü olarak ’İhaleye Fesat Karıştırma’ ve ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 kişi gözaltına alındı. Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Avcılar eski Belediye Başkanı Benli ile aralarında aktif çalışan 7 belediye personelinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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