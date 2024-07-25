Avcılar feci motosiklet kazasında baba oğul hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar’da bir otomobilin sıkıştırması sonucu yönünü değiştirip kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarpan motosikletli baba oğul hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 CVD 512 plakalı otomobil sürücüsünün sıkıştırmasıyla yönünü değiştirmeye çalışan Yunus Kar hakimiyetindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Motosikletin sürücüsü Yunus Kar (49) ve oğlu Halil İbrahim Kar (17) kaza sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba oğul olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.