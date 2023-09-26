Avcılar Yeşilkent'teki 40 yıllık imar planı sorunu çözüldü

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli İmar Planı İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından imar planı belediye ve mahalle muhtarlığına asıldı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Mahallelinin 40 yıllık imar sorunu çözüldü, kamulaştırma olmayacak, kimse hak kaybına uğramayacak” dedi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. İBB tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda çözüldü. Hem İBB Meclisinde hem de Avcılar Belediyesi Meclisinde oy birliği ile plan notlarının kabul edilmesinin ardından mahallelinin beklediği 40 yıllık imar planı askıya asıldı. Belediye binası ve muhtarlığa asılan plana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Plan notları 26 Eylül 2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Avcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü ve mahalle muhtarlığının panolarında askıda olacak.

40 yıldır insanların olduğu ve iskanın olduğu bir mahallede ilk defa uygulama imar planının çıktığını anlatan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1/1000 ölçekli İmar Planının yapılma gurunun kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Yüz bine aşkın nüfusu olan mahallenin imar planına ilişkin tüm işlemlerin tamamlandığını söyleyen Başkan Hançerli, Yeşilkent’in kent kimliğine kavuştuğunu belirterek, “Bugünden itibaren 30 gün askıda kalacak. İtiraz süreci 60 gün bugün başladı ama bu otuz günü daha çok konuşarak, değerlendirerek, sorarak ve araştırarak geçirecekler. Bugünden itiraz haklarını kullanabilirler. İçselleştirmek, iyi araştırmak, iyi konuşmak lazım. Çünkü plan, bütüncül bir yaklaşımla Avcılar’da yaşayan, Yeşilkent’te yaşayan tüm hemşerilerimizin hakkını koruyan bir plan, bazı yerlerde ada içerisinde düzenlemelerle adadaki komşularıyla birlikte hareket etme durumu var. Tabii ki bazı yerlerde yapı yasaklı alan var ve o alanlarda yapamayacaklar ama hemen yanı başında yapılabilecek. Dolayısıyla arazisi arsası, evi, yeşil alanda kalanlar kaygılanmasınlar. Onlar içinde çözüm üreten, onlar için de onlar için de mutlu olacakları Asla zarar etmeyecekleri, mağdur olmayacakları bir plan. Planın içerisinde hepsi ayrıntılı bir şekilde yazıldı” ifadelerini kullandı.

Plan notlarının askıya çıkaran Hançerli Yeşilkent Mahalle Muhtarlığında vatandaşlarla buluşarak plan notu hakkında bilgi verdi, soruları cevapladı.