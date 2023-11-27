Avcılardan kaçan domuzlar ayılara yem oluyordu

Bilecik'te avcılardan kaçan domuz sürüsü ayıların saldırısıyla karşılaştı bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılardan kaçan domuzlar ayılara yem oluyordu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te avcılardan kaçan domuz sürüsü ayıların saldırısıyla karşılaştı bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken yiyecek arayan domuz sürüsü avcılardan kaçmaya çalışıp ayılara yem oluyordu. Bozcaarmut köyüne 2,5 kilometre uzaklıkta Kırıklık mevkiinde bahçesindeki kameralardan kar yağışını seyretmek isteyen emekli öğretmen Ali Özer bahçesinde avcılardan kaçan domuz sürüsünü gördü. Domuzlar sürü halinde bahçesinden geçerken bu sefer aç ayılar domuz sürüsüne saldırdı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman