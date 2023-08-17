Avı yasaklanan keklikler doğaya salındı

2023-2024 yılı av sezonu içerisinde tüm avlaklarda keklik türlerinin avlanması yasaklanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mustafakemalpaşa Şube Müdürlüğü tarafından Ayaz Mahallesi’nde doğaya 50 keklik salındı.

Yetkililer, keklik türlerinin doğada kene ve buğdaygillerde üretim kayıplarına sebep olan süne zararlısı ile beslendiği için biyolojik mücadelenin önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, kaçak avcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mustafakemalpaşa Şube Müdürlüğü tarafından Ayaz Mahallesi’nde doğaya 50 keklik salındı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde 2023-2024 yılı av sezonu içerisinde tüm avlaklarda keklik türlerinin avlanması yasaklandı. Yanlış ve kaçak avlanma sonucu nesli tükenme tehlikesi geçiren keklik soyunun çoğalmasına yönelik yapılan salım, Ayaz Mahallesi üst bölgesinde gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mustafakemalpaşa Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Ali Çamur, Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Ökdem, Ayaz Mahallesi Muhtarı Ertan Bulut tarafından doğaya salınan 50 keklik için yapılan açıklamada, kekliklerin doğada dengeyi korumaktaki önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, kaçak avcılığın önüne geçilmesi konusunda da uyarılarda bulunuldu.