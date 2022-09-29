Avladıkları 385 kiloluk domuzla poz verdiler
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir grup avcı, avladıkları 385 kilogram ağırlığındaki domuz ile poz verdi.
Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir grup avcı, avladıkları 385 kilogram ağırlığındaki domuz ile poz verdi.
Geyve ilçesinde 3 köpeği telef eden domuz avlandı. Yaklaşık ağırlığı 380 kilogram olan domuzu öldüren avcılar, avladıkları domuz ile verdikleri pozu, “Geyvelilerin korkulu rüyası büyük azılı 385 kilo büyük çaba sonucu vurduk, 3 tane köpeğimizi kesti ama sonunda vurduk” ifadeleriyle paylaştı.