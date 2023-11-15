AVM'de faciadan dönüldü: Çocukların bindiği oyuncak devrildi

Bursa'da Korupark Alışveriş Merkez'inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

AVM'de faciadan dönüldü: Çocukların bindiği oyuncak devrildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez’inde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı. Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.