AVM'de iki grup arasında kavga: Güvenlik müdahale etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesindeki bir AVM’nin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda AVM güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek tarafları ayırdı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma olup olmadığı öğrenilemezken, tarafların güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkarıldığı öğrenildi.