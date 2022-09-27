AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde AVM önünde çıkan 1 kişinin ölmesi 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. Yaşar Metin hayatını kaybetti, yanında bulunan T.T. ile U.N.K. yaralandı.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park halindeki şüpheli 54 AFN 265 plakalı Opel marka otomobil polis ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan araç aramasında boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin E.D. (29) ve S.K. (18) isimli şahıslar Adapazarı’nda saklandıkları evde 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.