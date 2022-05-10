AVM otoparkında araçlardan hırsızlık yapan çete yakayı ele verdi

Sarıyer'de AVM otoparklarında sinyal kesici kullanarak otomobillerden hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu çete, polis ekiplerince çökertildi.

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  • 10.05.2022 12:45
  • Güncelleme: 10.05.2022 14:33
AVM otoparkında araçlardan hırsızlık yapan çete yakayı ele verdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgilere göre Sarıyer’de bulunan bir AVM’ye gelen Gürcistan uyruklu 3 şüpheli, sinyal kesici kullanarak kilitlenmesini engelledikleri aracın içerisinden hırsızlık gerçekleştirdi. 6 Mayıs günü yaşanan olayda mağdur Ö.B. polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otoparkın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hırsızlığı gerçekleştiren Gürcistan uyruklu Zaza Z., Giorgi P. ve Margalita K. isimli zanlıların bir araçla otoparka geldikleri ve hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra AVM’den ayrıldıkları tespit edildi. Polisin çalışmasıyla üç şüpheli aynı gün yakalandı. Zanlıların üzerinde hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL ve sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

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Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zaza Z. ve Giorgi P. tutuklanırken, Margalita K. ise serbest bırakıldı.

İHA

SHA Editör
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