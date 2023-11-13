Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Roma’da sahiplerini bulacak. Ödül törenine Fatih Terim, Ergin Ataman, Javier Zanetti, Dino Zoff gibi spor dünyasının ünlü isimleri de davet edildi.

Avrupa-Akdeniz bölgesinde yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark oluşturan, barışa, dostluğa, kültüre katkıda bulunanların çabaları ilk kez E-Novation Vakfı ve Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenleyeceği “Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri” ile taçlanacak. Başkent Roma’da düzenlenecek ödül töreni, siyaset, diplomasi, iş, moda, sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek.

E-Novation Vakfı Başkanı Massimo Lucidi, “Bugün, saygı kültürünü yayan ve insanlar arasındaki işbirliğini yücelterek toplumun gelişmesine katkıda bulunan örnek insanlara yani elçilere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Avrupa’da ve daha geniş çerçevede Akdeniz’i de içine alan bu bölgede sonsuz saklı kalmış kaynak var ki bunların yeni nesillerle beraber hem değerlendirilmesi hem de korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Büyük ödül töreni 7 Aralık’ta Roma’da

Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, 7 Aralık’ta Roma’nın kalbindeki tarihi Campidoglio binasında düzenlenecek. Gecede ödüller; iş, siyaset, sanat, moda ve spor dünyasından önemli isimlerin katılacağı törenle sahiplerini bulacak.

Törene, Türkiye’de ve İtalya’da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, bir dönem İtalya’nın Monte dei Paschi di Siena basketbol takımında başarılı bir antrenörlük dönemi geçiren Ergin Ataman, eski efsanelerden İtalyan kaleci Dino Zoff, Inter’in efsane kaptanı Javier Zanetti, Corriere dello Sport gazetesinin genel yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni, efsane Arjantinli yıldız oyuncu Maradona’yı zamanında Napoli’ye transfer eden başkan Corrado Ferlaino, İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Gianfranco Coppola gibi spor camiasının önemli isimleri davet edildi.