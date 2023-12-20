Avrupa Birliği yapay zekâ uygulamalarının bazı alanlarda kullanımını yasaklıyor

16. Uluslararası eSistem Mühendisliğindeki Gelişmeler Konferansı’nda (DeSE2023) konuşan Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen, Avrupa Birliği’nin yapay zekâ uygulamalarının bazı alanlarda kullanımını yasakladığı kaydetti.

İstanbul Atlas Üniversitesi’nde düzenlenen 16. Uluslararası eSistem Mühendisliğindeki Gelişmeler Konferansı (DeSE2023), yapay zekâ, akıllı sistem uygulamaları, evrimsel hesaplamalar, robotik, biyoinformatik ve biyomühendislik ve endüstri 4.0 konularını ele alındı. Uluslararası katılımcılarla gerçekleşen konferansta yapay zekâ sistemlerinin etik yönleri de ele alındı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen, yapay zekâ uygulamalarının giderek yaygınlaştığı günümüzde Avrupa Birliği Parlamentosunun “Yapay Zekâ Mevzuatı” taslağını 8 Aralık 2023 tarihinde yayınladığını söyledi. Prof. Dr. Şen, mevzuatın yapay zekâ uygulamalarının sosyal kredi puanlaması, iş ve eğitimde duygu analizi, davranış biçimlendirmesi gibi alanlarda kullanımını yasakladığını, ihlalinde yüklü cezaların uygulanacağını söyledi. Mevzuatın son halini alıp yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini, akabinde iki yıl içinde uyum çalışmalarının tamamlanmasının bekleneceğini de belirtti.

İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Ralph A. Defronzo Oditoryumu’nda düzenlenen 16. Uluslararası eSistem Mühendisliğindeki Gelişmeler Konferansı (DeSE2023) yurt dışından uzmanların katılımıyla gerçekleşiyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal konferansın açılış konuşmasında DeSE2023’ü düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek konferansta ileri robotik, nanomalzemeler ve enerji, yapay zekâ ve uygulamaları, akıllı uygulamalar ve Endüstri 4.0’ı destekleyen ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen: “Yapay zekâ uygulamalarının bazı alanlarda kullanımı yasaklandı”

İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen açılış konuşmasında Bilim Kurgu literatüründe Asimov’un ilk kez 1942 yılında Robot Yasalarını tanımlamış olduğunu, Yapay Zekâ yaklaşımının 1972 yılında Myacin adlı bir Uzman Yazılımı uygulamasında göründüğünü ifade etti. Yapay Zekâ uygulamalarının giderek yaygınlaştığı günümüzde Avrupa Birliği Parlamentosunun “Yapay Zekâ Mevzuatı” taslağını 8 Aralık 2023’te yayınladığını belirtti. Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen, mevzuat bağlamında, yapay zekâ uygulamalarının sosyal kredi puanlaması, iş ve eğitimde duygu analizi, davranış biçimlendirmesi gibi alanlarda kullanımının yasaklandığı, ihlalinde yüklü cezaların uygulanacağını; sağlık alanında, araçlarda, işe almalarda, kritik altyapı projeler ve benzeri uygulamalarda kullanımının yüksek riskli olmasından dolayı alınması gereken önlemlerin bulunduğunu söyledi. Konferansın üçüncü gününde yapay zekâ, sağlık ve etik konularının tartışılacağı bir panelin planlandığını belirtti.

Irak Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmed Algaban ve İngiltere eSystems Engineering Society ve Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abir Husain de açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

“Endüstri 4.0’da İnovasyon: Eğitim, Mühendislik, Tıp ve Çevre” başlıklı ilk oturumda İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen, Irak Yüksek Öğretim Bakanlığı’ndan Dr. Oday Ahmaad, Irak Al-Noor Üniversitesi’nden Prof. Yaseen Al-Hajjar, ABD International Society of Health Education’den Prof. Maitham Ghaly Yousif endüstri 4.0’ı farklı yönleriyle değerlendirdi.

Tıpta yapay zekâ ve etik

Konferansa davetli konuşmacı olarak katılan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nden Dr. Yasser Abdullah, “Tıpta Yapay Zekâ ve Etik” başlıklı konuşmasında yapay zekâ kullanımının sağladığı avantajlara değindi. Dr. Yasser Abdullah, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümün daha iyi hasta bakımı, bakıma erişimin artması, sağlık hizmeti uygulamalarının her zaman her yerde olmasına imkân sağlayarak verimliliğinin yüksek olması ve bekleme sürelerini azaltmak, maliyet tasarrufu ve hesap verebilirlik gibi olumlu sonuçları olduğunu söyledi.

Plaket takdim edildi

Irak Başbakanlığı’ndan Dr. Amer Aladhhad’in “Theory behind Probabilistics” başlıklı konuşmasıyla açılış töreni tamamlandı. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal ve İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen katılımcılara plaket takdiminde bulundu.

eSystems Engineering Society, International Society of Health Education, İstanbul Atlas Üniversitesi, Atlas Üniversitesi Medicene Hastanesi iş birliğinde 18-20 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 16. Uluslararası eSistem Mühendisliğindeki Gelişmeler Konferansı (DeSE2023), “İleri Robotik”, “Nanomalzemeler ve Enerji”, “Sensör Uygulamaları ve Sensör Platformları”, “Her Şeyin İnterneti ve Uygulamaları”, “Yapay Zeka ve Uygulamaları”, “Biyomedikal İstihbarat, Görüntü İşleme ve Tıbbi Görüntüleme & Klinik Veri Analizi”, “Biyo-Enformatik, Sağlık Bilişimi ve Biyo-Bilgisayar”, “Sayısal Zeka”, “Karar Destek Sistemleri”, “Genetik Algoritmalar”, “Yeni Veri İşleme ve Analitik, Araçlar ve Sistemler”, “Büyük Veri Sistemleri, Madencilik ve Yönetim, Araçlar ve Uygulamalar”, “Makine Öğrenimi, Web Tabanlı Karar Verme”, “Derin Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri” başlıklı konuları ele alıyor.