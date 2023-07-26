Avrupa Combat Sporlar Şampiyonası'na BUÜ damgası

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Karate ve Kick Boks dallarında katıldığı Üniversiteler Avrupa Combat Sporlar Şampiyonası’nda iki alanda da önemli dereceler elde etmeyi başardı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversiteler Avrupa Combat Sporlar Şampiyonası’na 30 Avrupa ülkesinden 395 üniversite ve 1534 sporcu katıldı. Teknik kadrosunda Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, Antrenörler Cemil Günel, Eray Şamdan ile Spor Hekimleri Dr. Emre Çakı ve Dr. Melike Tuğran’ın yer aldığı BUÜ takımı, Karate ve Kick Boks dallarında madalyalar kazanmayı başardı.

BUÜ Kick Boks Takımı’nda yer alan sporculardan +84 Kg Kick Light branşında yarışan Enes Gezer altın madalyaya uzandı. 71 Kg K1 branşında yarışan Aydın Aslan ile 67 Kg K1 branşında yarışan Zafer Şayık ise gümüş madalyanın sahibi oldu. BUÜ Karate Takımı’nda yer alan sporculardan Fatih Şen ise +84 Kg Kumite branşında altın madalya elde etti. Karate Takımı’nın diğer sporcuları Ali Güney, Can Aslan, Emir Buğra Gencan, Savaşkan Gemici, Erhan Bakan, Furkan Korkmaz ve Hakan Çelik de yarışmalarda mücadele etti. Sporculara madalyalarını T.C. ZagrebBüyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.

Organizasyon sonrası teknik ekiple irtibata geçen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Elde edilen derecelerin üniversitedeki herkesi gururlandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yönetim olarak destek vermeye devam edeceklerini aktardı. Yılmaz, spor alanında kazanılan başarılara bundan sonraki dönemde de yenilerinin ekleneceğine inandıklarını sözlerine ekledi.