Avrupa'da ödül alan ilk Türk ajans: Vonart Creative

Son dönemde elde ettiği başarılı işlerle adından sıkça söz ettiren Vonart Creative, Avrupa'da aldığı ödül ile bu başarısını taçlandırdı. Yurtiçinde önde gelen markalara sağladıkları başarılı marka imaj çalışmaları sayesinde, Vonart Creative'in Avrupa'daki dev tasarım ve reklam ajanları arasından sıyrılması büyük bir takdirle karşılandı. Bu başarı, Türk markalarının uluslararası pazarda rekabet edebilme gücünü ve yaratıcılığını bir kez daha kanıtladı.

Bu başarıda Vonart Creative'in yetenekli ve özverili ekibi büyük bir rol oynadı. Kurucusu Oğuzhan Öncü liderliğindeki deneyimli ve uzman kadro, markaların ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz ederek, yalnızca alınan ödülde değil aynı zamanda geçmişten günümüze özgün, etkili ve kreatif tasarımlarla her teslim alınan projenin başarıya ulaşmasında kilit bir faktör oldu. Ekip, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek reklam sektöründe kusursuz ilerleme yolunda.

Bu ödül her ne kadar sürpriz olsa da bir yandan da bekliyorduk.

"Bu ödül her ne kadar sürpriz olsa da bir yandan da bekliyorduk" diyen Vonart Creative'in kurucusu Oğuzhan Öncü, şirketin son dönemde elde ettiği başarılar hakkında açıklamalarda bulundu. Öncü, ödülün beklenen bir başarı olduğunu vurgulayarak, şirketin sürekli olarak yaratıcı ve stratejik çalışmalara odaklandığını belirtti:

"Vonart Creative olarak, yerli markalarımızın global arena da kusursuz bir marka imaj ile temsil edilmeli diyerek sözlerine devam etti. Markalarımıza rakipleri arasında en prestijli marka imajı sunmak için sürekli olarak sınırları zorluyoruz. Avrupa’da aldığımız bu ödülde, emeklerimizin takdir edildiğinin bir göstergesi aynı zamanda hem bizim hem de memleketimiz için büyük bir onurdur”

Şirketin başarılarının ardındaki sırrı da paylaşan Öncü “Markalaşmanın” önemine dair de açıklamada bulundu:

“Türkiye'deki tasarım ve reklam sektöründe markalaşma büyük bir öneme sahip. Biz Vonart Creative olarak, markaların markalaşma süreçlerine daima rehberlik ediyor. Türk markalarının rekabet gücünü artırmak ve yerel pazarda öne çıkmak için markalaşma stratejilerini en etkili şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Özgün tasarım ve reklam çalışmalarıyla markaların hedef kitlelere ulaşmasında organik bağ çok önemli bir kriterdir ve her şeyden önemlisi doğru şekilde hayata geçirildiği zaman etkileşim ve doğru planlama başlamış oluyor. Bu yüzden her ne kadar markalaşmak için ayrılan bütçe çok fazla olsa da onu doğru planlamak da hayati önem taşımakta”

Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Öncü, Vonart Creative'in uluslararası arenada tanınan bir marka olmayı hedeflediğini ifade etti. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ve yeniliklere açık bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.