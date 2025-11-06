Avrupa'da zirveye adım: Ümraniye judoda kupayı kaldırdı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Borsa Open European Cup Judo Turnuvası’nda genel sıralamada ikinci oldu.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, 1-2 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek’in Mostar şehrinde düzenlenen Borsa Open European Cup Judo Turnuvası’nda 27 ülke ve 115 kulübün yarıştığı organizasyonda 13 madalya kazanarak genel sıralamada ikinci oldu. Sporcular, bu büyük başarıyla Türkiye ve Ümraniye’ye büyük gurur yaşattı.

Bin 250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü; 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak Avrupa Kupası’nı Ümraniye’ye taşıdı. Turnuva kapsamında Büşra Birleşik 1 altın, Süleyman Doğru 2 altın, Zeynep Ece Demirtaş: 1 altın, Kerem Çebi 1 gümüş ve 1 bronz, Ada Kurşun 1 gümüş ve 1 bronz, Beyza Ergün 1 gümüş ve 1 bronz, Ece Bostan 1 gümüş, Buğra Soylu 1 bronz ve Ecem Çakır 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası alandaki bu önemli başarıyla hem Ümraniye’yi hem de Türkiye’yi gururlandırdı.