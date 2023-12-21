Avrupa'dan Ümraniye'ye dört madalya birden

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Ömer Ege Budur, önemli bir başarıya imza atarak, Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu. Ayrıca Nandao kategorisinde de üçüncülük elde ederek çift madalya ile döndü. Zeynep Bayer ise büyükler kategorisinde iki üçüncülük madalyası aldı.

Bugüne kadar farklı dallarda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli başarı elde eden Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve 600 sporcunun katıldığı Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası’nda dört önemli başarı kaydetti. Ömer Ege Budur, Yıldızlar Tiger Claw kategorisinde şampiyonluğu göğüslerken, Nandao kategorisinde de üçüncülük elde etti. Yine kulüp sporcularından olan Zeynep Bayer ise büyükler Sun Style Taichi ve Chen Still Fan kategorilerinde üçüncü oldu.

Başkan Yıldırım şampiyonları makamında ağırladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Wushu Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk ve üçüncülük madalyalarını kazanan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırlayarak teşekkür etti. Sporcuların gösterdiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek söze başlayan Başkan Yıldırım, “Sporcularımıza gerek tesis noktasında, gerekse malzeme noktasında her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız bu desteklerin meyvelerini de sporcularımızın başarılarıyla topluyoruz. Sporcularımız aldığı derecelerle bizlere büyük gurur yaşattı. Başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.