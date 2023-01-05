Avrupa futbolunun önemli maçları ekranlara geliyor

Dünya Kupası arasından sonra tekrar başlayan La Liga, Serie A ve İngiltere’nin en büyük kupalarından olan FA Cup maçları, Tivibu’dan yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa’nın önemli liglerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Barcelona, zirve için verdiği kıyasıya mücadelede Atletico Madrid’e konuk oluyor. İtalya’da ise iki büyük şehrin takımı, Roma ve Milan karşı karşıya geliyor. İngiltere’nin en prestijli kupalarından olan FA Cup’ta ise önemli bir mücadele sahne alıyor. Guardiola’nın öğrencileri Manchester City ve Graham Potter’ın çalıştırdığı Londra ekibi Chelsea karşı karşıya geliyor. La Liga, Serie A, FA Cup maçları ve birçok müsabaka Tivibu üzerinde canlı yayınlanıyor.

Xavi’nin zorlu sınavı

Dünya Kupası arasına lider giren ve uzun süredir liderliği bırakmayan Katalan ekip Barcelona’yı sezonun en zorlu mücadelelerinden biri bekliyor. Tecrübeli teknik adam Diego Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona, averaj ile koruduğu liderlik koltuğunu ezeli rakibi Real Madrid’e kaptırmamanın peşinde. İspanya’nın genç yetenekleri Gavi ve Pedri gibi oyuncuları bulunan Barcelona, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelen Atletico’nun profesyonelleri Fransız futbolcu Antoine Griezmann ve kupayı ülkesine götüren Arjantinli Rodrigo de Paul’un mücadelesi 8 Ocak Pazar günü saat 23.00’da Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanacak.

Milano’da dev mücadele

Lider Napoli’nin ardında ikinci sırada yer alan Milano’nun kırmızı tarafı Milan, Mourinho’nun Roma’sı ile karşılaşıyor. Ligi adeta domine eden namağlup Napoli’nin puan kaybetmesini bekleyen Stefano Pioli’nin çalıştırdığı Milan, kötü başlangıcın ardından bir türlü istediği seviyeye çıkamayan Roma’yı konuk ediyor. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu’nun da yer aldığı Milan’ın Roma ile oynayacağı mücadele, 8 Ocak Pazar günü saat 22.45’te, Giuseppe Meazza Stadyumu’ndan naklen yayınla S Sport 2 ekranlarında yer alacak.

FA Cup’da üçüncü tur mücadeleleri başlıyor

Futbol tarihinin ilk turnuvası ve İngiltere’nin en prestijli kupalarından olan FA Cup’da üçüncü tur mücadeleleri başlıyor. Üçüncü tur mücadelelerinde ise gözler Manchester City-Chealsea maçına çevrildi. Pep Guardiola’nın göz bebeği Norveçli golcü Haaland gibi birçok yeteneği kadrosunda bulunduran Manchester’in mavi yüzü Manchester City ile, Graham Potter’ın teknik adamlığını üstlendiği Güney Londra ekibi Chelsea, FA Cup üçüncü turda 8 Ocak Pazar günü saat 19.30’da karşı karşıya geliyor. Manchester City-Chelsea mücadelesi ve diğer birçok spor müsabakası Tivibu üzerinden Tivibu Spor 1’de naklen yayınlanıyor.