Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçilerden tarihi başarı

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler, 7 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçilerden tarihi başarı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadın milli güreşçiler, 7 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadın milli güreşçiler önemli bir başarıya imza attı. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu, 59 kiloda Bediha Gün, 72 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit gümüş madalya kazanırken, 53 kiloda Zeynep Yetgil, ve 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa üçüncüsü oldu.

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