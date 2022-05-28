Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.05.2022 21:12
  • Güncelleme: 28.05.2022 22:58
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

39 ülkeden 326 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde kadınlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Şaziye Erdoğan koparmada 73, silkmede 90 toplamda ise 163 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kiloda yarışan genç sporcu Cansu Bektaş ise silkmede 85, toplamda da 153 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Bektaş, koparmada ise 68 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Arnavutluk Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Sırbistan’ın Tiran Büyükelçisi Slobodan Vukcevic müsabakaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, As Başkanlar Necati Kılıç, Taner Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun ile birlikte takip etti. Müsabakanın sonunda milli sporculara madalyasını Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük birlikte verdi.

4 milli sporcu podyumda

Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kiloda Muammer Şahin, Muhammet Akkaya, bayanlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı, Erkekler 61 kiloda ise Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı