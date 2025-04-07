Avrupa İkincisi Almira Maral Cansın Kösedağ, Silivri Belediye Meclisi'nde Ödüllendirildi

Antalya’da düzenlenen ve 60 ülkeden yaklaşık 3.000 sporcunun katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda büyük bir başarı elde eden Çizgi Koleji öğrencisi Almira Maral Cansın Kösedağ, Silivri Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı 1. Birleşim Toplantısı’nda ödüllendirildi.

Yıldız bayanlar 33 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan Kösedağ, hem Silivri’yi hem de Türkiye’yi uluslararası alanda gururla temsil etti. Genç sporcunun bu önemli başarısı, Silivri Belediyesi tarafından takdirle karşılandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Meclis toplantısında Parti Grup Sözcüleri ile birlikte Almira Maral Cansın Kösedağ’a ödülünü takdim ederek tebrik etti. Başkan Balcıoğlu, “Sporcumuzun elde ettiği bu gurur verici başarı, Silivri’miz adına büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Silivri Belediyesi, sporcu gençlerin desteklenmeye devam edileceğini vurgularken, Almira Maral Cansın Kösedağ da gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti ve yeni hedeflere kararlılıkla ilerleyeceğini ifade etti.