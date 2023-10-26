Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den bir ilk 3 maçta 9 puan

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında grup aşamasında ilk kez ilk 3 maçını kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bulgaristan ekibi Ludogorets’i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller Batshuayi ve Zajc’ın ayağından geldi. Konferans Ligi’ne bu sezon 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Zimbru, Maribor ve Twente’yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Grup aşamasında sahasında Nordsjaelland’ı mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda da Spartak Trnava’yı yendi. Bugün de Ludogorets karşısında galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 3 maç sonunda 9 toplarken, liderliğini de sürdürdü.

Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında grup aşamasında; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ilk kez 3 maçta 3 galibiyete ulaştı.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken gruptan namağlup lider çıkmıştı.