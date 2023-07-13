Avrupa Müslüman Forumu, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara tepki gösterdi

Avrupa Müslüman Forumu, Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul- Vakhed Niyazov, “Uzmanlarımız islamafobik gurubun uluslararası şebekesini ortaya çıkardı. Bu uluslararası islamafobik grup Avrupa’yı, müslümanlarla çatıştırmak istiyor” dedi.

Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılar nedeniyle İstanbul’da Avrupa’da yaşayan müslümanları temsil etmek amacıyla kurulan Avrupa Müslüman Forumu liderleri tarafından toplantı düzenlendi. “İslamofobiye geçit yok, ansasyonel ifşa” başlıklı etkinlikte, müslümanlara ve Kuran-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılar ele alındı. Gerçekleştirilen toplantıda, islamafobik eylemlerin yer aldığı videolar izletildi. Basın toplantısına, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul- Vakhed Niyazov, Yeni Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Uluslararası Müslüman Hukukçular Birliği Başkanı Marat Gaziev, Avrupa Müslüman Formu Türkiye Temsilcisi Rüstem Hamidoğlu katıldı.

Kurban Bayramı’nda İsveç’te gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemlerinin arkasında bir örgütün olduğunu vurgulayan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul- Vakhed Niyazov, “Burada büyük bir manevi krizden bahsedebiliriz. Bu islamafobianın bugünkü göstergesi islamafobik çirkin eylemlerin ortaya çıkmasıdır. Irkçılık ve islamafobia bir suç. 1 hafta önce bizim uzmanlarımız islamafobik grubun uluslararası şebekesini ortaya çıkardı. Ve bu uluslararası islamafobik grubun amacı Avrupa’yı, müslümanlarla çatıştırmak. Müslümanların başta Filistin olmak üzere dikkatini başka yere çekmek. Bu aşırı grupların Rusya’da, Kanada’da ve Avrupa’da yaşadıklarını öğrendik. Bu aşırılık yanlısı grup Avrupa’nın Türkiye’yle ve müslüman dünyasıyla yakınlaşmaması için eylemler gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.