Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında göç macerası

Doğaseverler bahar göçü macerasına tanıklık etmek ve kuş türleri hakkında bilgi almak için Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da buluştu.

Doğaseverler bahar göçüne tanıklık etmek ve kuş türleri hakkında bilgi almak için kuş gözlem turunda buluştu. Baharın gelmesiyle birlikte yüzlerce kuşun yuva kurma heyecanına şahitlik eden kuş gözlemcileri, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da 39 farklı kuş gözlemi gerçekleşti. Ormanya’da gerçekleştirilen kuş gözlemi etkinliği öncesinde kuş gözlemcilerine dürbün kullanımı, kuş türlerinin tanımlanması, sesten tür tayini ve kuş gözlem raporu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından her yıl on binlerce kuşun, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğuna tanıklık edildi. Bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbaharda yoğun olmak üzere yılda iki kez yaşanıyor. Katılımcılar tür çeşitliliğinin korunması ve kuşların yılda iki defa gerçekleştirdikleri göç macerasına tanıklık etti.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ormanya’da florya, akkarınlı ebabil, şahin, öterardıç, mavi baştankara gibi türlerin de gözlemlenmesine imkan sağladı. Gözlemciler etkinlik boyunca, dağıtılan kuş gözlem rehberine gördükleri türlerin kayıtlarını aldı.