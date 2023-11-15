Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı tüm hızıyla devam ediyor

Avrupa’nın en büyük teknoloji etkinliği olan Web Summit, Portekiz’in başkenti Lizbon’da kapılarını açtı. Teknoloji dünyasındaki en son trendlerin ve yeniliklerin sergilendiği zirveye, bu yıl 160 ülkeden 2 bin 600 girişimci katıldı.

13-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve tam bir teknoloji şölenine dönen Web Summit, bu yıl aynı zamanda 900’den fazla yatırımcıyı da ağırlıyor. Özellikle sürdürülebilirlik, mobilite, ulaşım, fintech gibi dikeylerin yanı sıra teknolojide kadın konseptli programlar ile start-up’ların ön plana çıktığı zirve, global teknoloji alanında yeni iş birlikleri ve fikir alışverişleri için benzersiz bir platform sunuyor. Türkiye’den de start-up’ların katıldığı etkinlikte, YTÜ Yıldız Teknopark ekibi ise teknoloji firmalarının ihracatlarını arttırmaları noktasında bir dizi görüşmeler yaptı.

“Teknolojilerimizi dünyaya kazandırıyoruz”

YTÜ Yıldız Teknopark olarak, çok sayıda başarılı girişimciyi ülkeye ve dünyaya kazandırdıklarını vurgulayan Orhan Tanışman, uluslararası etkinliklerin bu süreçteki önemine değindi. Tanışman, “Bu tür etkinliklerde yer almak, ülkemiz için büyük bir kazanım. Burada, teknolojiye yön veren öncü kurumlarla buluşuyoruz. Özellikle yapay zekâ alanında ivme kazanan girişimler ve bu alandaki kadın girişimcilerin ekosistemdeki artan varlığı, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Şu anda Teknopark olarak, Türkiye’nin en büyük firmaları da dahil olmak üzere 700+ şirketimize destek sağlıyoruz. Kuluçka merkezlerimiz aracılığıyla binlerce girişimciye destek oluyoruz. Uluslararasılaşma kapsamında ise yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurmak aynı zamanda girişimcilerimizin global ölçekte profillerini yükseltmek amacıyla çalışıyoruz. Bu bağlamda, dünyanın çeşitli yerlerinde merkez ve ofisleriyle ülkemizin başarılı bilişim ve teknoloji şirketlerini dünyaya kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadın girişimciler ön planda

Rekabet avantajı sağlamanın sadece bugünün teknolojilerini takip etmekle değil aynı zamanda geleceğin teknolojik ihtiyaçlarını görmekle mümkün olduğunu söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ise şunları söyledi; “Yıldız Teknopark olarak, global start-up’ları temsil etmek ve ülkemizin teknoloji ekosistemini küresel düzeyde tanıtmak amacıyla bu etkinliğe katıldık. Ülkemizin dahi fikirlerinin sınırları aşarak başarılı bir satış grafiği yakalamalarını her zaman arzuluyoruz. Bilgi tabanlı ekonomik kalkınmanın kilit unsurlarından biri olan Ar-Ge faaliyetleri için kapsamlı bir alt yapımız bulunuyor. Bu altyapı, disiplinler arası iş birliği fırsatları oluşturarak özellikle ileri teknoloji, yapay zekâ ve savunma sanayi gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin inovasyon süreçlerini hızlandırıyor. Web Summit’te ise mobilite ve fintech dikeylerinin ön plana çıktığını aynı zamanda kadın girişimcilerimizin proje ve hikayelerinin oldukça dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde de teknolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen kadın girişimcilerin sayıları oldukça fazla. Kadın kurucu oranının yüzde 30’u olduğu, 1500’den fazla girişimci ve 10 binden fazla üyenin bulunduğu global markamız YTU Startup House ile bu ekosistemin dinamiklerine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.”

“Yatırım konusunda önemli bir çıkış görebiliriz”

Regülasyon ve destekleyici politikalar sayesinde girişimcilik ekosisteminin gün geçtikçe daha çok büyüdüğüne dikkat çeken İsa Turgut İnci şöyle devam etti; “Yine 2023 yılına baktığımızda Ar-Ge faaliyetleri için 76 milyar 101 milyon TL harcama yapıldığını görüyoruz. Ülkemiz girişimcilik alanında dinamik bir yapıya sahip ve geçmişte hem girişim hem de yatırım konusunda birçok rekora imza atıldığına şahit olduk. Metriklere baktığımızda bu yapıda inişlerin ve çıkışların olması kadar doğal bir şey olamaz. Önümüzdeki süreçlerde yine ülkemizin özellikle yatırım konusunda önemli bir çıkış yapacağını söylemek mümkün.”