Avrupa'nın en iyi başantrenörleri Antalya'da bir araya geldi

2023 EHCB-EuroLeague Başantrenörler Kongresi Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde, geniş bir katılımla düzenlendi. Basketbol dünyasının yoğun ilgisiyle gerçekleşen kongreye Avrupa’nın en iyi basketbol koçlarının yanı sıra EuroLeague çatısı altında görev yapan üst düzey yöneticiler de katılım gösterdi.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen EHCB-EuroLeague Baş Antrenörler Kongresi Gloria Sports Arena’da basketbol severleri bir araya getirdi. Aralarında A. Efes Başantrenörü Erdem Can, Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso ve Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo’nun da bulunduğu dünyaca ünlü antrenörlerin yanı sıra 30 farklı ülkeden yüzden fazla antrenör ve katılımcıyla gerçekleşen kongrede basketbol dünyasıyla ilgili tüm gelişmeler davetlilerle paylaşıldı. EuroLeague çatısı altında görev yapan dünyaca ünlü başantrenörlerin, basketbol alanında yıllar içerisinde edindikleri uzmanlıkları ve Avrupa basketbolunu ileri seviyeye taşıyacak önemli projelerini aktardığı kongre, katılan tüm misafirlere ünlü basketbol koçlarına doğrudan ulaşarak Avrupa’nın en rekabetçi ve ünlü dehalarıyla bir araya gelme fırsatı sundu. Kongrede, EuroLeague başkanı Dejan Bodiroga, EuroLeague Sportif Direktörü İbrahim Erkan ve EuroLeague’in yeni hakem direktörü Daniel Hierrezuelo gibi EuroLeague’de görev yapan üst düzey isimler EuroLeague Başantrenörler Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek önemli konular hakkında fikir alış verişinde bulundu.