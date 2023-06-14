Avrupa Paralimpik Şampiyonası Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Avrupa Paralimpik Şampiyonası 8-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenecek . Şampiyonaya bin 500 atlet ve 45 farklı Avrupa ülkesi katılacak. Şampiyona aynı zamanda Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na da kota verecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Spor Genel Müdürlüğü, Uluslararası Organizasyonlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 8-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Paralimpik Şampiyonası ele alındı. Bu şampiyonaya bin 500 atlet ve 45 farklı Avrupa ülkesi katılacak. Şampiyona aynı zamanda Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota verecek.

Toplantıda, Avrupa Paralimpik Şampiyonası’na yönelik hazırlıklar ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na dair görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Av. Dr. Murat Aksu, Genel Sekreter İbrahim Gümüşdal ve Koordinatör Serkan Baltacı’nın da katıldığı toplantı, bakanlık yetkililerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nın Rotterdam’da gerçekleşeceği ve Türkiye’nin paralimpik sporlardaki başarısını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar toplantıda ele alındığı vurgulandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, bu tür uluslararası organizasyonlarda sporcuların en iyi şekilde temsil edilmesi ve desteklenmesi için bakanlık ve federasyonlarla yakın bir işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirtti.