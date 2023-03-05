Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na medyadan büyük ilgi

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na medya büyük ilgi gösterdi.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na medyadan büyük ilgi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medya büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 2 Şubat’ta başlayan ve bu akşam sona erecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na hem yerli hem yabancı medya kuruluşlarının ilgisi büyük oldu.