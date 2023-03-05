Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na medyadan büyük ilgi
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na medya büyük ilgi gösterdi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medya büyük ilgi gösterdi.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 2 Şubat’ta başlayan ve bu akşam sona erecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na hem yerli hem yabancı medya kuruluşlarının ilgisi büyük oldu.