Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda heyecan başladı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın açılış seremonisi Ataköy Atletizm Spor Salonu’nda yapıldı. Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve sporcular katıldı.

Tören katılan ülkelerin bayrak geçişleriyle başladı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken ardından İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu: "Buradan yükselecek olan Fair-Play ruhunun tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verecek"

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hepinizin bildiği gibi ülkemiz çok kısa sürece önce sadece bu coğrafyanın değil, şiddet ve etki alanı bakımında dünyanın en önemli felaketlerinden birini yaşadı. Geride bıraktığımız yaklaşık 3 haftalık süreçte devletin tüm imkanlarıyla, Türk milletimizin eşsiz yardımseverlik ruhuyla birleşmesi sonucu, yaralarımızı hızla sarmaya başlıyoruz. Acımız elbette büyük. Yaşadığımız bu felaketin üstesinden el birliği ile güçlü dayanışma ile hep birlikte geleceğiz. İlk andan itibaren gerek destekleriyle gerek bizzat olarak bu ortak çabamıza katkı veren herkese ve kara gün dostlarımıza teşekkür ederim. Spor dostluk demek, kardeşlik demek. Spor kıyasıya yarışılırken mücadele ederken karşısındakini anlamak ve saygı duymak demek. Spor dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin ortak tutku ile etrafında bir araya getiren var olan en etkili iletişim dillerinden biri. Bugün burada dünyanın en anlamlı organizasyonlarından birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradan yükselecek olan Fair-Play ruhunun tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılının çok uluslu ilk önemli organizasyon olma özelliği taşıyor. 47 ülkeden 600’den fazla sporcuları İstanbul’da ağırlıyoruz. Bu organizasyon vesilesiyle ağırlamış olduğumuz tüm sporculara, antrenörlere gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ev sahipliğinde emek harcayan, katkı sağlayan tüm paydaşlarımızın, emeği olan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu vesile ile İstanbul 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın resmi başladığını ilan ediyorum" diye konuştu.

Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov ise, "Avrupa atletizmi olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bu şampiyona, korkunç deprem felaketinin gölgesinde yapılacak. ’Umudumuz var, hayattayız, atletizm yaşıyor’ mesajını veriyoruz. 47 Avrupa ülkesinden sporcular burada. Onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışlar başladı. Organizasyonda 47 ülkeden 301’i erkek, 292’si kadın olmak üzere 593 atlet yarışacak.