Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın en kaliteli şampiyonalardan biri olacağını söyledi.

Ataköy Atletizm Salonu’nda yarın başlayacak ve 5 Mart Pazar gününe kadar devam edecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın tanıtım toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli atletler Şilan Ayyıldız ve Ersu Şaşma ile organizasyonun sağlık sponsoru Medicana’nın Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Oğuzhan Güncü katılım gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 3 bine yakın insanın katılacağı bir organizasyon olacağını söyleyerek, "Atletizmin, Avrupa’daki en büyük 3 organizasyonundan birisi. Açıkta yapılan Avrupa ardından Avrupa Kros Şampiyonası ve Avrupa Salon Şampiyonası. Bu yıl inşallah Avrupa salon, seneye de Antalya’da kros şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Bunlar 100 yıllık tarihimizde ilk defa aldığımız organizasyonlar" ifadelerini kullandı.

"Basın akreditasyonunun en fazla olduğu organizasyon"

"Basın akreditasyonunun en fazla olduğu organizasyon" bilgisini de veren Başkan Çintimar, "60 ülkede canlı yayınlanacak. 5 ülkenin kendisi stüdyo kurarak tüm organizasyonu bire bir yayınlayacaklar" şeklinde konuştu.

Başkan Çintimar, Medicana Hastaneleri olmak üzere desteğinden dolayı tüm sponsorlara teşekkür etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne ise özel bir teşekkür eden Fatih Çintimar, "Bizden 2 kuşak önceki gazeteci abilerimizin çoğu atletizm yazarıydı. Şimdi yeniden amatör sporların hepsinde Oğuz Tongsir başkanımızın işin içine girerek amatör sporlara destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"En kaliteli şampiyonalardan biri olacak"

Belarus, Rusya ve İsrail’in şampiyonaya katılmayacağını açıklayan Fatih Çintimar, "Organizasyona 48 ülke katılıyor. Katılmayan 3 ülke var; Belarus, Rusya ve İsrail. İsrail’in sporcusu yok diye katılmadı. Diğer ülkeler men olduğu için katılmadı. Onun dışında bütün ülkeler geliyor. Sporcu olarak da Duplantis katılamayacak. En kaliteli şampiyonalardan biri olacak" cümlelerine yer verdi.

"Katılan 20 sporcumuzun madalya şansı var"

TAF Başkanı Çintimar, şampiyonada 20 milli sporcudan da madalya beklediğini dile getirerek, "Yarışan 20 sporcumuzdan da final beklentimiz var. Aynı zamanda yarışan 20 sporcumuzun da madalya alma şansı var. Hem kendi evlerinde hem hepsinin o seviyede bir noktası var. 4 çarpı 400 bayrak takımı alabilir mi, çok rahat olur. Ersu Şaşma alabilir mi, çok rahat alabilir ama o gün o sahada o atmosferin ne olduğunu bilmiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"1 milyon 200 bin TL’lik bilet satışı var"

Organizasyona bilet alan herkese defne fidanı bağışlayarak, deprem bölgesinde defne fidanlığı oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Fatih Çintimar, "Buraya gelirken aldığım veriye göre şu an 1 milyon 200 bin TL’lik bilet satışı var. Bu da Türkiye şartlarında bugüne kadar en iyi bilet sayısı. Bununla birlikte her bilet için Avrupa Atletizm Federasyonu 1 Euro bağış yapacak. Bununla birlikte her bilet alana defne fidanı verecektik. 10 ilimizde atletizme ait küçük de olsa fidanlık yapmak istiyoruz. Atletizm sahalarının etrafında bir atletizm fidanlığı yapmak için görüşme zinciri yaptık" diye konuştu.

Şilan Ayyıldız: "Depremzedeler için koşacağız"

Milli atlet Şilan Ayyıldız, Türkiye’yi bin 500 metre branşında temsil edeceğini hatırlatarak, "Geçen hafta da Türkiye rekoru kırdım. Umarım aynı performans ile ülkemizi burada daha iyi şekilde temsil edeceğim. Hepimiz zor süreçten geçiyoruz. 6 Şubat’tan beri istemediğimiz olaylar oldu. Depremden dolayı çok sarsıldık. Böyle dönemde tabii bu öncelik değil ama bunun için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak 2 yıldan beri çok çalıştık. Aynı zamanda Ersu, Tuğba, Berke gibi sayamadığım birçok iş arkadaşımız. Bunu çok istedik. Bu yüzden şampiyona perşembe başlayacak. Bunun için çok çalıştık. Depremzedelerimiz için koşacağız. Onları unutmadık. Elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Doğayı koru misyonuyla şampiyonada elçi sporcuyum" şeklinde konuştu.

Şilan, hedefinin final olduğunu vurgulayarak, "Kendimce hedefim var. En iyi derecemi koşup iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Türkiye rekoru da istiyorum. 4.09.90 gibi derece Türkiye rekorunu getirecek. Öncelikle hedefim finale kalmak" açıklamasını yaptı.

Ersu Şaşma: "Güzel derece ile altın madalya almak istiyorum"

Sırıkla yüksek atlamada mücadele edecek olan Ersu Şaşma ise, "Ben de çok fazla hazırlandım. İlk yarışımda talihsizlik oldu. İyi geçirmedim. İkinci yarışımda kendimi daha iyi göstereceğimi düşünüyorum. Güzel derece ve madalya ile kapatmak istiyorum. Bu olay olurken 6 Şubat’ta ben maalesef Almanya’daydım. Uzaktan, ailemden haber aldım. Bizi çok sarstı. Motivemi etkiledi. Orayı düşünmekten bazı yarışlara adapte olamadım. Bu yarışmada doğayı koruma elçisiyim. Depremde kaybettiğimiz bütün insanlar ve depremzedelerimiz için onların da elçisi olduğumuzu düşünüyorum. Onlar için bir motive güzel bir haber olacağına inanıyorum. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başarı elde edip bu zamanda hepsine güzel haber vermek istiyoruz" dedi.

Ersu Şaşma, altın madalyayı hedeflediğini aktararak, şunları söyledi:

"Direkt finalde en iyi derecemi yaparak Duplantis’in yokluğunda fırsat varken bunu değerlendirmek istiyorum. Güzel derece ile altın madalyayı almak istiyorum."

Dr. Oğuzhan Güncü: "Sporcularımıza başarılar diliyoruz"

Organizasyona sponsor olan Medicana Sağlık Grup Başkanı Dr. Oğuzhan Güncü de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında yapılacak 37. Salon Atletizm Şampiyonası’na sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yarışmalarda sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan toplantıda Medicana Sağlık Grubu ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında işbirliği anlaşması imzalandı.