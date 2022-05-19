Avrupa Şampiyonası'nda 6 sıklete 6 final

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 sıklette 6 final yaptı.

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  • 19.05.2022 18:04
  • Güncelleme: 19.05.2022 18:14
Avrupa Şampiyonası'nda 6 sıklete 6 final
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İngiltere’nin Manchester şehrinde başlayan Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcular, tüm sıkletlerde finale yükselme başarısı gösterdi. Taekwondoda 4, para taekwondoda 2 olmak üzere toplam 6 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türkiye’yi 8 sporcu temsil etti.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve 63 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs adını finale yazdıran isimler oldu. Milli para taekwondoculardan erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan ve kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finale yükselen diğer sporcular oldu.

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Şampiyonada erkekler 54 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen, bronz madalyanın sahibi olurken, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, çeyrek final sonunda şampiyonaya veda etti.

İHA

SHA Editör
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