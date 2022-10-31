Avrupa Şampiyonları ile bir araya geldi

Avrupa Şampiyonu olan başarılı sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile bir araya geldi.

Ümitler ve Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda elde ettikleri ile başarı ile Avrupa Şampiyonu olan Fatihcan Erhan ve Haticenur Göktaş, antrenörleri Serkan Can ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ziyaret etti. Yunanistan’da düzenlenen 17 Avrupa Ülkesi ve 180 sporcunun mücadele ettiği Kuraş Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular Fatihcan Erhan ve Haticenur Göktaş da katılmıştı. +100 kg sıklette mindere çıkan Milli Sporcu Fatihcan Erhan altın madalya elde ederek Avrupa Şampiyonu oldu. +70 kg sıklette mindere çıkan Haticenur Göktaş ise karşılaştığı bütün rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Sporcuların milli takım formaları ile böylesine uluslararası büyük turnuvalarda Avrupa Şampiyonu oldukları için çok gururlu olduğunu belirten İl Müdürü Özdemir, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Başarılarının devamını dileyen Müdür Özdemir, sporculara hediye takdim etti.