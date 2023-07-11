Avrupa Şampiyonluğu'na giden yolda Prag'da diplomasi zaferi

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğuna uzandığı Prag’taki EuroLeague Women Final Four turnuvası belgesel haline getirildi. İki Türk takımının final oynayarak gururlandırdığı turnuvada yaşanan bayrak krizi ve zafer izleyenleri duygulandıracak.

’Bayrak Krizi’ yaşanmıştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı EuroLeague Women Final Four organizasyonu ilk maçında İtalyan rakibi Famila Schio’yu 77-70 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmuştu. Fenerbahçe’nin rakibini belirleyecek mücadelede ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ev sahibi USK Praha’yı 20 sayı farkla mağlup etmiş EuroLeague Women’da adını finale yazdırmıştı. Ancak maç sonrası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin basketbolcuları Türk bayrağı açarak sevincini yaşamak isterken güvenlik görevlilerinin engellemesi krize sebep olmuştu.

Egemen Bağış’tan diplomasi zaferi

Salonda maçı izleyen Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, müdahalede bulunarak krizi önlemişti. Konu ile ilgili hemen devreye giren Bağış, bir takım diplomatik görüşmeler sonrası ilgili makamlardan özür dilemesi talebinde bulunmuş ve kısa sürede sonuç almıştı.

Bağış ve Demirel anlatıyor

Belgeselde maçları yerinde seyreden Büyükelçi Egemen Bağış ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, kendileri ile yapılan röportajda o güne dair yaşananları anlatıyor.