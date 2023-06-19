Avrupa şampiyonu Duygu Gen: 'Hedefim daha büyük başarılara imza atmak'

Arnavutluk’ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 65 kiloda altın madalya kazanan Kepsutlu milli güreşçi Duygu Gen, geçtiğimiz yıl kaçırdığı şampiyonluğa bu sene ulaştığını söyleyerek, “Hedefim daha büyük başarılara imza atmak” dedi.

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 65 kilo finalinde rakibi Margarita Salnazarian’ı 2-1 mağlup ederek altın madalya kazanan Duygu Gen, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gen, kendisine destek olanlara teşekkürlerini ileterek, geçtiğimiz yıl ulaşamadığı Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Geçen yıl yarım kalan bir duygumu tamamladım”

Kendisine büyük destek veren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’a teşekkür eden Gen, “Bu yıl U17 Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak Avrupa şampiyonasında ülkemi temsil etmeye hak kazandım. Geçen yıl yarım kalan bir duygumu tamamladım. Geçen yıl hedefim şampiyon olmaktı ama bunu başaramadım. Ama bu yıl Avrupa şampiyonu oldum. Çok zorlu bir süreçti, çok uzun kamp dönemi geçirdik. Burada çok çalıştım. Tüm hocalarım en başta çok destekçim oldular. Babam, ailem ve Belediye Başkanımız İsmail Cankul çok büyük destekçim oldu, kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

“Bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandırmaktan gururluyum”

Şampiyona sürecini değerlendiren Duygu Gen, “Avrupa şampiyonasında çok zorlu maçlara çıktım. Kendi sıkletimde 18 ülkeden yer alan sporcular vardı. Bu 18 ülke içinde şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak gurur vericiydi. İlk uluslararası şampiyonluğumu aldım. Bu yıl ilk defa yıldızlar olarak takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduğumuzda, kendimin de şampiyon olması çok gurur vericiydi. İki duyguyu aynı anda yaşadım. İstiklal Marşımızı okuduğumda çok duygulandım, bayrağımızı gönderde dalgalandırdığımda çok gurur vericiydi, çok mutlu anlar yaşadım. Ailemi, ülkemi mutlu ettiğim için çok gururluyum” diye konuştu.

“Daha büyük başarılara imza atacağım”

Hedefinin daha büyük dereceler olduğunu kaydeden milli güreşçi, “Avrupa şampiyonası bu yıl Arnavutluk Tiran’da oldu. En son final müsabakasını Rus rakibimle yaptım. Rus rakibimi yenerek bayrağımızı en yüksek yere çıkarmayı başardım. İstiklal Marşımızı orada okutmayı başardım. Avrupa şampiyonu olmak çok ayrı bir duydu. Ben bu süreçte sabırlı olmayı ve daha çok çalışmam gerektiğini öğrendim. Bundan sonra da daha büyük yerlere gelmek için daha çok çalışacağım. İnşallah daha iyisi olacağım” ifadelerini kullandı.