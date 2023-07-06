Avrupa şampiyonu Emine Arslan: 'Rakiplerimi aklımla yendim'

Polonya’da düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları’ndan altın madalyayla yurda dönen Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan, başarısının sırrını anlattı. Turnuva öncesi sistemden karşılaşacağı rakiplerini gördüğünü söyleyen Arslan, “Karşılaştığım sekiz sporcu da ülkelerinin en iyisiydi. Maçlarını izleyerek hocamla plan yaptık. Onlar nasıl dövüşüyor diye baktım. Tekniklerini öğrenerek, salonumuzda çalışarak onları aklımla, mantığımla yendim” dedi.

Polonya’da 21 Haziran-3 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları’na Türkiye, 19 branşta 193 sporcu ile katılmıştı. Türk milli takımı kafilesinde Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan da yer almıştı. Zorlu geçen Avrupa Oyunları’nda kick boks full contact kadınlar 52 kiloda Emine Arslan, finalde İtalyan rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

"Günde çift idman yaptım"

Yurda dönen Arslan, sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Spor salonunda hocası ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Emine Arslan, sevincini onlarla paylaştı. Şampiyon olmak için çok çalıştığını söyleyen Arslan, “Turnuvada başarılı olacağım diye kendimi motive ettim. Bunun için de çok çalıştım. Sabah saat 6’da kalkıp antrenman yaptım. İşe gittim, akşam döndüğümde tekrar çalışmaya devam ettim. Günde çift idmanla yorucu bir süreç geçirdim ama sonucu güzel oldu” dedi.

"Eski maçları izleyerek plan yaptık"

Arslan, başarısının sırrıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Başarının sırrı çok çalışmak. Sistem üzerinden turnuvaya katılan bütün sporcuları görebiliyoruz. Ben de karşılaşacağım rakipleri buradan gördüm. Karşılaştığım sekiz sporcu da ülkelerinin en iyisiydi. Daha önceki turnuvalardan karşılaştığım Bulgar ve Norveçli sporcular da bu turnuvada karşıma çıktı. Onlara daha önce yenilmiştim. Eski maçlarını izleyerek hocamla plan yaptık. Onlar nasıl dövüşüyor diye baktım. Tekniklerini öğrenerek, salonumuzda çalışarak onları aklımla, mantığımla yendim.”

İstiklal Marşı’nı okutmaktan dolayı büyük gurur yaşadığını belirten Arslan, maçı kazandıktan sonra hemen secdeye kapanıp dua ettiğini de sözlerine ekledi.