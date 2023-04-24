Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Ülker Stadı'nda

Kadınlar Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İstanbulspor maçı öncesi Ülker Stadı’nda taraftarı selamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. Haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi sarı-lacivertli kulübün Avrupa şampiyonu olan kadın basketbol takımı da stadyuma gelerek taraftarı selamladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İstanbulspor maçı öncesi Ülker Stadı’nın çimlerine inerek ‘Dünya’nın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’ yazılı pankart açtı ve Euroleague Kupası ile birlikte taraftarı selamladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final maçında yarın sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacak, sarı-lacivertliler bu müsabakayı kazanması halinde ligde de şampiyonluğunu ilan edecek.